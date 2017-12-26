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26 декабря 2017
25 декабря 2017
Главные новости Курганской области
16:20  26 декабря 2017 0

В Зауралье уменьшилась очередь детей-сирот на получение жилья

Совещание у Губернатора Курганской области. Курган., герштанский михаил
Михаил Герштанский рассказал депутатам о приобретении жильяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье в 2017 году для детей сирот куплено 655 жилых помещений, что позволило сократить очередь, в которой выпускники детдомов вынуждены ждать свои квартиры годами. Об этом рассказал на заседании областной думы директор департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Михаил Герштанский, передает корреспондент «URA.RU».

В начале 2017 года в очереди на получение жилья стояло более 1800 сирот, в том числе по более 700 из них были приняты судебные решения на обеспечение жильем. Ежегодно около 350 сирот вновь встает на очередь.

На квартиры для сирот в 2017 году потратили 653 млн рублей, из которых более 81 млн рублей выделил федеральный бюджет. Михаил Герштанский добавил, что уже заключены госконтракты на 213 квартир с передачей их в областную собственность в 2018 году.

Татьяна Жаткина
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