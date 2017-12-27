18:15 27 декабря 2017 0

Дефицит бюджета в 335 млн рублей планируют закрывать кредитом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутаты Курганской городской Думы утвердили во втором чтении проект бюджета Кургана на 2018 год с дефицитом в 335 млн рублей. При обсуждении документа возник только один вопрос.

Депутат-коммунист Яков Сидоров спросил, предусмотрены ли в бюджете деньги на участие МУП «Шуховский полигон ТБО» в конкурсе на заключение договора концессии по обращению с коммунальными отходами. Также он задал вопрос о предполагаемом повышении тарифа за вывоз и утилизацию мусора.

«Директор департамента финансов Игорь Зворыгин ответил, что деньги не заложены, что меня крайне насторожило, — рассказал Сидоров корреспонденту „URA.RU“. — Ранее вопрос об обращении с отходами активно обсуждался. Депутатов записали в рабочую группу, но никуда не приглашают. Я сам завез в департамент природных ресурсов предложения, как не превращать Курган в помойку для всей области и значительно сэкономить на затратах на перевозку и переработку отходов, но никакой реакции не последовало. При этом есть информация, что проект концессии уже готов и проходит согласование в прокуратуре. Боюсь, нам сообщат, что время на обсуждение проекта истекло, и просто поставят перед фактом», — возмутился депутат, который, кстати, воздержался от голосования за «бюджет выживания».

В 2018 году предполагаемые доходы бюджета Кургана составят 5 млрд 906 млн рублей, расходы — 6 млрд 241 млн рублей. Некоторые предложения, поступившие ко второму чтению, были учтены. Например, добавлены средства на капитальный ремонт жилья и объектов соцкультбыта, вывоз несанкционированных свалок и покупку квартир по судебным решениям. В целом, большая часть расходов бюджета города (почти 70%) пойдет на социальную сферу, в том числе зарплаты бюджетникам.