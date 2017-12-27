17:05 27 декабря 2017 0

Голосовать жители городов смогут неподалеку от избирательныъх участков Фото: Александр Мамаев

Жителям городов Кургана и Шадринска в день выборов президента 18 марта 2108 года предложат проголосовать за проекты реконструкции общественных территорий по программе «Городская среда». Об этом рассказал спикер областной Думы Дмитрий Фролов.

«Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак вчера уже озвучил эту тему, сделав акцент на том, что определять территории необходимо только при непосредственном участии граждан, — цитирует Дмитрия Фролова официальный сайт думы. — Причем голосование должно быть исключительно прозрачным — не электронным, а вручную. С целью экономии времени граждан в наших двух крупных городах мы организуем его 18 марта, одновременно с выборами Президента, в непосредственной близости к избирательным участкам».

Координатор партийного проекта в Курганской области Игорь Прозоров уточнил, что пока неизвестно, войдут в голосование лишь проекты, которые запланированы в 2018 году, или выбор будет более широким. В частности, он отметил, что необходимо выяснить мнение курганцев по поводу реконструкции ЦПКиО и набережной реки Тобол, однако эти проекты в программу 2018 года не вошли.

Ожидается, что в наступающем году в Кургане обновят парк Победы, площадки для занятий спортом и отдыха появятся возле четырех городских школ. В октябре на сайте администрации Кургана проходило голосование по выбору объектов для реконструкции в 2018 году по программе «Комфортная среда».