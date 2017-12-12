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12 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:17  12 декабря 2017 0

Взрыв в Австрии нарушил поставки российского газа в Европу

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, взрыв, огонь пламя, клуб дыма
Причиной взрыва стала техническая неисправностьФото: depositphotos.com © URA.RU

Сразу несколько европейских стран остались без российского газа после взрыва на ключевом распределительном хабе Баумгартен в Австрии. В данный момент приостановлены поставки газа в Италию, Хорватию и Словению.

Подробности случившегося пока уточняются, но местная полиция уже заявила, что взрыв связан с технической неисправностью. Известно, что в результате пожара погиб один человек, еще 18 госпитализированы. По данным телеканала RT, общее число пострадавших сейчас оценивается в 60 человек.

«Российские специалисты, включая работников „Газпром экспорта“, которые работают на газовой станции в Баумгартене, по предварительным данным, не пострадали», — цитирует ТАСС пресс-секретаря посольства России в Австрии Булата Хайдарова.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев отметил, что взрыв не повлияет на обеспечение топливом украинских потребителей. Он подчеркнул, что, в случае приостановки поставок топлива на Украину из ЕС, будет увеличен отбор из подземных хранилищ.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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