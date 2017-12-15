Для «Ямал-СПГ» каждые четыре месяца будут выпускать новый танкер

Компания Teekay LNG Partners полностью профинансировала строительство шести ледокольных перевозчиков для проекта «Ямал СПГ». Это половина от общего количество СПГ-танкеров, которые изготовят для проекта по перевозке ямальского газа.
Строительством эскадры из 12 ледокольных перевозчиков занимается совместное предприятие, созданное компаниями Teekay LNG Partners и China LNG Shipping, сообщается на сайте teknoblog.ru. Первый из шести ледоколов обещают спустить на воду вначале 2018 года, выпуск последнего запланирован на начало 2020 года. Новый танкер для «Ямал-СПГ» будут запускать каждые четыре месяца.
Первый СПГ-танкер «Кристоф де Маржери» уже выполняет первый рейс с грузом сжиженного газа. В конце ноября предприятие получило в свое распоряжение еще два танкера: «Борис Вилькицкий» и «Федор Литке». Оба способны проходить льды до 2,1 метра толщиной, а также спокойно выдерживают температуру минус 50 градусов Цельсия, что позволяет им круглогодично курсировать по Северному морскому пути.
Танкер с первой партией сжиженного природного газа (СПГ), произведенного на открытом на прошлой неделе российском заводе «Ямал СПГ», направляется в Великобританию. Прибытие танкера ожидается 28 декабря в порт на острове Грейн недалеко от Лондона. Изначально планировалось, что первая партия будет направлена в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
На пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что промышленная разработка газа на Ямале должна вестись наряду с соблюдением экологической и военной безопасности, а также с сохранением интересов коренного населения Севера.