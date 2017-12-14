12:53 14 декабря 2017 0

На нефтепроводе от британского месторождения произошла поломка (фото из архива) Фото: media.gazprom-neft.ru

Танкер с первой партией сжиженного природного газа (СПГ), произведенного на открытом на прошлой неделе российском заводе «Ямал СПГ», направляется в Великобританию. Прибытие танкера ожидается 28 декабря в порт на острове Грейн недалеко от Лондона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Изначально судно должно было направиться в Азию. Но в трубе ключевого нефтепровода, по которому в Великобританию поступают 40% нефти и газа, добываемого на британских месторождениях в Северном море, образовалась трещина. В связи с этим нефтепровод закрыли на несколько недель, и ресурсы англичанам впервые пришлось поставлять танкером.

Британское издание указывает на противоречие в позиции Лондона, который, с одной стороны решительно поддерживает западные санкции против России, а с другой стороны приобретает российский газ. Журналисты сравнили ситуацию с тем, «когда кто-то кусает руку, которая его кормит». В свою очередь в министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании заявили, что рынок сам определяет, откуда импортировать энергоресурсы.

Ранее сообщалось, что танкеры со сжиженным газом с ямальского завода отправили из порта Сабетта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, с наибольшей вероятностью в Китай. Первая загрузка состоялась 8 декабря, отгрузку запустил президент России Владимир Путин.