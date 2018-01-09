15:16 09 января 2018 0

Жители Петухово осаждают чиновников вопросами про коммуналку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Петухово Курганской области завели уголовное дело на экс-директора МУП «Городские тепловые сети» Сергея Трубкина. Его обвиняют в присвоении чужого имущества в крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Специалисты надзорного ведомства выезжали в города и районы области для контроля подготовки к отопительному сезону 2017-2018. Выяснилось, что в Петухово МУП «Городские тепловые сети» не только не готовило сети к холодам, но и не рассчитывалось с поставщиками ресурсов. Кроме того, прокуроры обнаружили, что в Петухово незаконно демонтирован и продан трубопровод, принадлежащий предприятию. Ущерб составил более 900 тысяч рублей.

Оперативный комментарий у Сергея Трубкина «URA.RU» получить не удалось. Бизнесмен Леонид Бычков, компания которого с августа обслуживает отопительную систему в Петухово, в беседе с корреспондентом агентства отметил, что из-за грядущей распродажи имущества «Городских тепловых сетей» (предприятие признано банкротом 1 сентября 2017 года, задолженность перед кредиторами — около 59 млн рублей) в населенном пункте назревают огромные проблемы.

«Подготовка к отопительному сезону шла напряженно, но мы успели построить три новых котельных различной мощности и отремонтировать еще 14. Кроме котельных, мы эксплуатируем чужие теплотрассы, ремонтную базу. Пока это имущество находится в собственности муниципалитета, но уже весной может быть пущено с молотка», — заявил собеседник.

Леонид Бычков также уточнил, что главная котельная нуждается в дорогостоящем ремонте и грозит остановиться уже этой зимой. «Все легло на нас — и старое, и новое оборудование. Так как имущество может быть распродано в ближайшее время, мы не видим смысла проводить ремонт за свой счет, о чем уведомили городские власти», — заключил Бычков.

Заместитель главы Петухово по вопросам ЖКХ Виктор Москаленко уточнил «URA.RU», что в бюджет на 2018 год не заложены траты на ремонт теплообменников. «Паники по этому поводу много, звонки от жителей принимаем каждый день. Но все это рабочие моменты, с которыми мы справимся, будем искать инвесторов и различные пути решения проблемы. Угрозы, что сегодня или завтра все остановится, нет», — сказал Москаленко.

Ранее «URA.RU» сообщало, что после отопительного скандала в зауральском селе покинул свой пост глава Частоозерского района Виктор Шаталин.