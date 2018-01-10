Писательница из Венгрии просит опубликовать в России книгу про знаменитую курганскую клинику

Центр Илизарова в Кургане ищет партнеров, которые помогли бы издать в России произведение венгерской писательницы Марии Кадаш «Kurgani naplo» («Курганский дневник»). С предложением выпустить книгу на русском в клинику обратилась сама автор, которая рассказала историю чудесного излечения своей дочери Марики усилиями академика Илизарова.
Как пояснили «URA.RU» в РНЦ ВТО им. Илизарова, второе издание книги Марии Кадаш увидело свет в Венгрии в 2017 году. Впервые писательница издала произведение в 1987-м — тогда книга снискала популярность. Сейчас Кадаш своими силами начала переводить книгу на русский язык, а в курганскую клинику обратилась с просьбой помочь в ее издании в России к 100-летию академика в 2021 году.
Дочь Кадаш Марика родилась с дефектом конечности — одна нога была длиннее другой. Ее родители отчаялись получить помощь от докторов в своей стране, академик Илизаров стал их «последней надеждой», так как в 80-е годы удлинение конечностей проводили только в Кургане. В возрасте четырех лет началось лечение Марики, впоследствии девочка избавилась от своего дефекта. Как добавляют в клинике, к юбилею Гавриила Илизарова Мария Кадаш с дочерью впервые после выписки планируют вновь приехать в Курган.
Ранее «URA.RU» сообщало, что на лечение в центр Илизарова прибыл певец Шура. Он разместил видео из своей палаты в Instagram.