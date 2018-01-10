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11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
21:48  10 января 2018 0

Украинский телеканал оспорит включение актера Добронравова из «Сватов» в черный список

Телеканал Игоря Коломойского требует вернуть сериал «Сваты» на экраныКадр из сериала «Сваты»

Украинский телеканал «1+1», принадлежащий Игорю Коломойскому, обратился в суд и требует от Минкультуры снять ограничения на фильмы с Федором Добронравовым. Речь идет в том числе о популярном на Украине телесериале «Сваты».

Первое судебное заседание состоится 15 февраля, отмечает издание RT. Сериал «Сваты» был запрещен Госкино Украины после того, как Федора Добронравова внесли в этой стране черный список. Украинские власти посчитали актера угрозой для нацбезопасности из-за его поездки в Крым. Как пишет «Федеральное агентство новостей», запрет «Сватов» также спровоцировал выступления со стороны радикалов-националистов на Украине — продюсеру сериала угрожали физической расправой и обвиняли в «работе на Россию».

Дарья Корчак
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