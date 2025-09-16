Юрист объяснил, когда грозит штраф за эмодзи клоуна в переписке

Использование одного эмодзи в переписке вряд ли может стать причиной привлечения к ответственности по статье КоАП РФ «Оскорбление». Эксперты считают, что суды учитывают не только само изображение, но и общий контекст общения.
«Само же по себе эмодзи, не содержащее текстового (словесного) выражения, — крайне маловероятно, что может быть признано судом оскорблением и сформировать наличие состава административного правонарушения», — рассказал управляющий партнер Юридической компании «Справедливые решения» Михаил Репринцев РБК.
Символ, например «клоун», сам по себе не содержит неприличного или аморального смысла. Если эмодзи используется для выражения негативного отношения, суд будет анализировать содержание всей переписки, чтобы отличить личное недовольство от умышленного унижения достоинства.
Ранее юристы напоминали, что российское законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за публичные оскорбления, нецензурную брань и высказывания, задевающие чувства конкретных лиц или групп. В зависимости от обстоятельств и степени публичности дело может рассматриваться по статьям КоАП или УК РФ, а степень наказания определяется тяжестью инцидента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.