Житель Надыма за рулем чужой машины едва не снес мемориал «Вечный огонь» после того, как врезался в автомобиль KIA. Пьяный мужчина, лишенный прав, 8 января угнал BMW с парковки у магазина.
Он на большой скорости пронесся через перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с другой машиной и влетел в стелу мемориала, цитирует Life.ru сообщение пресс-службы ГУ МВД ЯНАО. В результате ЧП угонщик не пострадал, водителя KIA госпитализировали с тяжелыми травмами. По данным издания, столкновение произошло по вине пьяного мужчины. Подробности ДТП выясняются, уже заведены уголовные дела.
Отметим, с начала года это уже второе происшествие с Вечным огнем на Урале. Ранее вандалы пытались забросать его снегом в Коркино Челябинской области. Их действия попали в объектив камеры наружного наблюдения.