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13 января 2018
12 января 2018
11 января 2018
10 января 2018
21:18  13 января 2018 0

Пьяный ямалец протаранил Вечный огонь на угнанной машине. ВИДЕО

Рабочая поездка Дубровского в Карталы. Обработано. Челябинск, вечный огонь
Мужчина врезался в стелу после ДТПФото: Вадим Ахметов © URA.RU (архивное фото)

Житель Надыма за рулем чужой машины едва не снес мемориал «Вечный огонь» после того, как врезался в автомобиль KIA. Пьяный мужчина, лишенный прав, 8 января угнал BMW с парковки у магазина.

Он на большой скорости пронесся через перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с другой машиной и влетел в стелу мемориала, цитирует Life.ru сообщение пресс-службы ГУ МВД ЯНАО. В результате ЧП угонщик не пострадал, водителя KIA госпитализировали с тяжелыми травмами. По данным издания, столкновение произошло по вине пьяного мужчины. Подробности ДТП выясняются, уже заведены уголовные дела.

Отметим, с начала года это уже второе происшествие с Вечным огнем на Урале. Ранее вандалы пытались забросать его снегом в Коркино Челябинской области. Их действия попали в объектив камеры наружного наблюдения.

Виктор Жуков
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