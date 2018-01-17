На Ямале осудили полицейских, которые крышевали казино друга-бизнесмена

Суд Нового Уренгоя вынес приговор по делу группы полицейских, которые «крышевали» нелегальный игорный бизнес своего друга бизнесмена. Бывшие правоохранители Кирилл Богачев, Станислава Мышакин и Андрей Шиве были замешаны в крупном деле о мошенничестве с множеством эпизодов, давлении на свидетелей и оскорблении своих бывших коллег.
Игровые автоматы держал в своем доме местный представитель национальной диаспоры, владелец кондитерской «Буше» Эльшам Алиев. Силовики помогали ему скрывать от проверок нелегальные аппараты, а также сами пользовались «однорукими бандитами», кондитерскими изделиями бизнесмена и его дружескими связями. «URA.RU» подробно рассказывало обстоятельства расследования.
Собственные источники агентства в силовых структурах сообщили, что в итоге 16 января Богачев был признан виновным в превышении должностных полномочий, оскорблении представителя власти, покушении на мошенничество. Ему назначено условное наказание — один год и три месяца. Также он должен выплатить 220 тыс. рублей штрафа. Мышакин тоже осужден условно за превышение должностных полномочий — на 1,3 года условно. Владелец кондитерской Алиев получил только штраф в 250 тыс. рублей — его признали виновным в покушении на мошенничество, а незаконную предпринимательскую деятельность доказать в суде не удалось.
С Андрея Шиве были сняты все обвинения. По версии следствия, он применил силу во время допроса к одному из потерпевших и через связи Алиева оказывал давление на потерпевших и требовал отказаться от показаний. Но доказать это во время судебного разбирательства не удалось.