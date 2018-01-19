Тюменцы, которые отдыхали на горячем источнике «Советский», покидая место отдыха, были удивлены: электронная система не распознала браслет, который при заезде им выдала администрация. Охранник отказался принять браслет и обвинил отдыхающих в том, что они потеряли свой опознавательный знак, а решили предъявить чей-то чужой. У тюменцев стали требовать штраф 700 рублей. В противном случае им запрещали выезд с турбазы.
Об инциденте в тюменском паблике написали сами пострадавшие: «Мы были на горячем источнике «Советский». Оплатили 1200 руб. (300 с человека) за четыре электронных браслета, с которыми можно проходить на территорию. На выезде нужно отдавать эти браслеты, и тогда нас выпускают (за утерю или порчу браслетов нужно выплачивать штраф).
Мы подъехали к шлагбауму, отдаём им [охранникам] 4 браслета, которые нам выдали при въезде, на что нам отвечают в грубой форме администратор с охранником: «Один браслет не ваш, платите штраф 700 рублей». Устав доказывать, что браслет принадлежит им, посетители горячего источника заплатили штраф и уехали.
Тюменцы единогласно в комментариях поддержали оштрафованных отдыхающих, предлагая написать заявление в полицию или Роспотребнадзор: «Вход рубль, выход — два», — шутят тюменцы.
Администратор источника «Советский» пояснил «URA.RU», что ошибиться электронная система не могла: «Каждый браслет регистрируется под номер автомобиля (электронная регистрация) и при выезде система считывает эти данные. Посетители, скорее всего, говорят неправду. Они, вероятно, просто потеряли браслет», — пояснила женщина-администратор и уточнила, что в момент конфликта она не работала и подробностей произошедшего не знает.
По ее словам, других инцидентов с пропажей или подменой браслетов 17 и 18 января в «Советском» не было. Также сотрудница горячего источника добавила, что все проблемы необходимо было решать на месте во время возникновения конфликта.