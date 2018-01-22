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Главные новости Тюменской области
18:10  22 января 2018 0

Тюменские врачи приняли роды на стройке при свете фонарика

Скорая помощь, 03, скорая помощь
Медики успели к женщине за семь минутФото: depositphotos.com

В Тюмени 38-летняя женщина стала многодетной мамой на стройке. Роды произошли 19 января, в два часа ночи. Женщина пришла проведать своего супруга на работе, а оттуда уехала уже с третьим ребенком на карете скорой помощи.

Для супруга роженицы такая ситуация стала неожиданной: предыдущие двое детей появились на свет в роддоме. Как рассказала «URA.RU» пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Тюмени Ирина Бердюгина, на дорогу после приема вызова бригада потратила всего семь минут.

Бердюгина отметила, что роды были стремительными, но не преждевременными — срок беременности на тот момент составлял 38 недель. «Медик только успел перчатки надеть и протянуть руки — ребенок уже на свет появился. Все прошло легко, без осложнений, это очень хорошо, все-таки догоспитальный этап», — пояснила она. Процесс происходил в малоосвещенном помещении, поэтому врачу пришлось использовать карманный фонарик.

На вопрос о том, что женщина делала на стройке посреди ночи, Ирина Бердюгина ответила, что она пришла в гости к мужу. Отметим, такие необычные роды сотрудникам тюменской «скорой» не в новинку. Ежегодно медики фиксируют около 60 дорожных и домашних родов.

Дарья Казакова
© Служба новостей «URA.RU»
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