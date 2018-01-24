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24 января 2018
23 января 2018
Главные новости Тюменской области
19:24  24 января 2018 7

Тюменские справедливороссы вступились за высотку в центре города, от строительства которой отказались власти

Здания. Тюмень, цум тюмень
История укрупнения тюменского ЦУМа еще не законченаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Совет регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Тюменской области требует провести повторные слушания по строительству 25-этажного здания возле тюменского ЦУМа. Предыдущие слушания, считают партийцы, были недостаточно хорошо подготовлены. Заявление справедливороссов опубликовано на официальном партийном сайте.

«Аргументы противников строительства не выдерживают никакой критики: здание бросит тень на соседние дома, в центре будут пробки», — заявил «URA.RU» депутат областной думы Сергей Морев. По мнению депутата, 25-этажное здание даст новые рабочие места тюменцам, а также положительно повлияет на развитие бизнес-сообщества в городе.

Сергей Морев пояснил, что пока члены партии ждут реакции городских властей на публикацию: «Мы публично высказали свою позицию. В дальнейшем, безусловно, будем предпринимать какие-то действия».

Слушания по строительству 25-этажного здания в центре Тюмени проводились 15 января и вызвали бурное обсуждение тюменцев как во время мероприятия, так и после него. Глава администрации Тюмени Александр Моор принял решение отказать в строительстве высотки на площади Единства и Согласия и подписал соответствующий документ.

Однако некоторые аналитики рынка недвижимости заговорили о том, что офисное здание подобного масштаба в центре Тюмени необходимо. «Офисное здание класса В+ или А в центре города, безусловно, будет востребовано, — сообщил генеральный директор компании UpconsAllt Андрей Панасюк. — Поскольку в центре находятся старые здания, которые не удовлетворяют современным требованиям тюменского бизнес-сообщества, да и те заполнены». Однако эксперт уточнил, что заинтересовать тюменских бизнесменов может лишь качественный и продуманный проект.

За строительство 25-этажки выступила и редактор «РБК Тюмень» Наталья Борисова, которая в колонке «URA.RU» отметила, что «высотка хорошо бы вписалась в существующую застройку. Но главное — помогла бы развитию Тюмени».

Наталья Двизова
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