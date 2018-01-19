Почему Тюмени нужен «небоскреб», который поссорил горожан

20:07 19 января 2018 4

«Небоскреб» избавит город от титула «столица деревень» Фото: Александр Мамаев © URA.RU (архивный снимок)

Тюменские власти не согласовали строительство 25-этажной высотки в центре города. Официальная причина: не соответствует проекту планировки территории района «Центральный». На деле власти прислушались к возмущенным горожанам, которые возвели протест против высотки в тему №1 в Тюмени. Однако редактор РБК Тюмень Наталья Борисова считает, что точку в этой истории ставить рано.

Я живу в Екатеринбурге. В Тюмени я гость. Чаще приезжаю сюда в командировки, реже — по личным делам. Мне нравится этот город: чистый, зеленый, с прекрасными дорогами. У него есть все шансы скоро догнать и перегнать по развитию соседей. Здесь живут амбициозные и открытые к переменам люди. И тем удивительнее было, что на публичных слушаниях тюменцы так негативно высказывались о возможном строительстве 25-этажной высотки у ЦУМа (правда, сами горожане чаще называют ее «небоскребом»).

Один из вариантов проекта 25-этажного здания сайт 72.ру

Мои знакомые тюменцы тоже против строительства. «Я люблю мою маленькую, низенькую Тюмень», «это испортит исторический облик», «создаст транспортный коллапс» — самые частые аргументы.

На мой взгляд, высотка хорошо бы вписалась в существующую застройку. Но главное — помогла бы развитию Тюмени. «Мы не хотим, чтобы город оставался провинциальной столицей и не можем подходить к нему с мерками столетней давности», — подтверждают участники общественных слушаний, которые выступают за строительство высотки.

Несмотря на это желание, Тюмень в сознании многих ее гостей незаслуженно остается «столицей деревень» — провинциальным городом с низкоэтажной застройкой.

У тюменцев много амбиций. И облик города должен им соответствовать. Высотка задала бы новые стандарты по застройке Тюмени, в первую очередь — ее центра.

Меня приятно удивляет, что в Тюменской области и власть, и бизнес слышат мнение жителей. Пример с высоткой у ЦУМа — не единственный. После протестов в Нижних Аремзянах приостановили проект Тюменского лесопромышленного комплекса, который оценивали в 70 миллиардов рублей. Вы можете себе представить такое в Екатеринбурге?

Так сейчас выглядит недостроенный центр возле ЦУМа Марина Шарапова, © URA.RU

Но меня поражает, как быстро тюменский бизнес сдается после негативной реакции горожан и не использует весь свой потенциал для убеждения противников. Тем более, часть тюменцев к этому готова. По итогам опроса, который проводил популярный городской портал 72.ру, 54% проголосовавших поддерживают проект, против выступают 39%. Остальным — все равно. Видимо, те, кто поддерживает стройку, просто не так активно отстаивают свое мнение.

Наверняка их было бы еще больше, если бы людям объяснили, почему эта «свечка» нужна именно им. Но директор ЦУМа Наталья Осинцева заявляла СМИ, что «строительство высотки может стать спасением» для ее торгового центра. По ее словам, из-за высокой конкуренции в ТЦ падает трафик и уменьшается средний чек покупки. Но для тюменцев это не аргумент. Нужно предложить им интересное общественное пространство. И это не кафе, спортзал или смотровая площадка.

Бизнесмены признаются, что заинтересованы в качественных офисах именно в этой части города. Но потенциальным арендаторам — активным горожанам — не объяснили, как удовлетворят их спрос.

«Высоцкий» — это символ Екатеринбурга. Как и Дом Севастьянова Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Никто не поработал с предубеждениями горожан. Были страхи, что фундамент не выдержит. Заместитель генерального директор компании «Партнер-Строй» Владимир Колунин уже на слушаниях отмечал, что любой проект выше трех этажей обязательно проходит строительную и экологическую экспертизы. Переживали, что высотка усугубит транспортные проблемы. Заслуженный строитель РФ Станислав Кушнаренко говорил, что строительство подземной парковки, наоборот, разгрузит движение. Но сказано это было уже на слушаниях, куда горожане пришли выразить свой протест.

Любая стройка, выбивающаяся из принятых стандартов, вызывает споры. Это нормально. Так было и с «Высоцким» в Екатеринбурге. Но сегодня он — один из символов уральской столицы. Наряду с Ельцин Центром, памятниками конструктивизма, Домом Севастьянова…

Я поддерживаю изменение облика Тюмени, но в рамках закона. Поэтому была бы рада пересмотру существующего проекта развития района и второму шансу для тюменского «небоскреба».