19:55 28 января 2018 2

Заведение наполнил густой едкий дым (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вечером 27 января в Тюмени загорелся ресторан «Семь пятницъ» на улице Максима Горького. О происшествии в соцсетях сообщили очевидцы пожара. Пострадавших, по словам свидетеля событий, нет.

«Вот так отдохнули. За каких-то 5 минут после возгорания в помещении невозможно было находиться от едкого запаха, типа пластика, очень удушливого и густого дыма. Мы еле-еле нашли вещи, и то не сразу. Кто-то остался без одежды под пледом, т.к у гардероба было невозможно протолкнуться. Все выбегали и заходили обратно, чтоб забрать вещи. Как пишут в новостях, что эвакуировали всех МЧС, это не так. Все успели выйти сами», — поясняет автор ролика. Видео было опубликовано в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

На записи видно, что все действительно успели выйти сами и никто не пострадал — гости улыбаются и жалуются только на холод. Один из них даже вспомнил страшную трагедию в Перми, хотя и с ошибкой. «Белая лошадь 2», — иронизирует герой видео.