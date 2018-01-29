Стало известно, насколько обеднели зауральцы за 2017 год

В Зауралье с начала 2017 года реальные доходы населения уменьшились на 3,7%. Речь идет о деньгах, которые остаются у жителей с учетом уровня инфляции и вычетом обязательных платежей. Такие данные опубликовал Свердловскстат за январь—ноябрь прошлого года.
В целом, денежные доходы зауральцев за этот период составили 191 млрд 890,3 млн рублей, что на 2,4% больше по сравнению с соответствующим периодом 2016-го. Расходы достигли 175 млрд 694,4 млн рублей (больше на 1%). Среднедушевой денежный доход по данным за 11 месяцев сложился в сумме 20 424 рубля.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций в январе—ноябре 2017 года составила 24 681,3 рубля и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года выросла на 7%. При этом за ноябрь работники получили на 1,8% меньше денег, чем за октябрь.
За тот же период значительно — на 13,3% — снизился уровень регистрируемой безработицы в регионе. На конец декабря 2017 года на учете стояли 7455 человек, обратившихся на биржу труда за помощью в поиске работы.