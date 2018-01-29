В Ноябрьске откроют центр, который решит проблемы ямальцев с «коммуналкой»

20:28 29 января 2018 1

Жители Ноябрьска смогут решить все проблемы с ЖКХ в одном месте Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Ноябрьске открывается Центр обслуживания клиентов (ЦОК), где можно будет получить информацию про начисление платы за ЖКХ и разобраться с взысканием долгов за «коммуналку». Еще одно нововведение: энергоресурсы горожане теперь будут оплачивать напрямую поставщику ресурсов, минуя управляющую компанию и ТСЖ.

Центр обслуживания клиентов начнет работать в Ноябрьске с 1 февраля на базе Единого расчетно-информационного центра (ЕРИЦ). Сейчас в ЕРИЦ можно узнать только о начислениях платы за ЖКХ. В Центре можно будет решить вопросы по начислениям за электроэнергию, а также по установке, замене или опломбировке электросчетчиков и счетчиков на воду. Здесь же специалисты ЕРИЦ и энергосбытовой компании «Восток» помогут разобраться с взысканием долгов за жилищно-коммунальные услуги, в том числе когда дело доходит до ареста банковского счета. Это сделано для удобства горожан, рассказал директор филиала ЕРИЦ ЯНАО в Ноябрьске Ирина Полякова.

Отметим, почти 100% жителей Ноябрьска уже практически полностью переведены на прямые расчеты за энергоресурсы. Теперь УК и ТСЖ не будут посредником при оплате коммунальных услуг. Этот шаг направлен на сокращение задолженности перед ресурсоснабжающей организацией, сообщил директор Ноябрьского филиала ЭК «Восток» Александр Урюпин. Работать с должниками за «коммуналку» теперь тоже будет поставщик ресурсов.

Переход на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией горожане практически не заметили, потому что для потребителей никаких финансовых последствий нет. Единственное, должники ощутили, что работу по взысканию денежных средств за коммунальные услуги «Восток» ведет более целенаправленно и активно, чем УК и ТСЖ. По данным ЭК «Восток», в Ноябрьске сегодня только девять ТСЖ не имеют долгов перед «Энерго-Газ-Ноябрьском». Эти обслуживающие организации пока самостоятельно рассчитываются с поставщиком. Что касается управляющих компаний и товариществ, срок задолженности которых превысил три месяца, то расторгать договоры с ними поставщик начал еще в 2017 году.