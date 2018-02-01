{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 69,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 февраля 2018
31 января 2018
30 января 2018
12:44  01 февраля 2018 5

Влиятельный экс-чекист из Ноябрьска перебрался на высокий пост в столице Ямала

Михаил Жижикин занял один из руководящих постов в региональной противопожарной службеФото: МУП «Пассажирские перевозки»

Стало известно новое место работы Михаила Жижикина, бывшего начальника ноябрьского предприятия «Пассажирские перевозки». Сообщения инсайдеров подтвердились: Жижикин на самом деле переехал на работу в Салехард, где занял пост начальника отдела материально-технического обеспечения в региональной противопожарной службе, сообщается на официальном сайте службы.

Михаил Жижикин покинул пост директора ноябрьского транспортного предприятия в середине ноября прошлого года. Источники «URA.RU» связывают его отставку с принадлежностью к команде градоначальницы, которая после ухода с должности сити-менеджера стала советником губернатора ЯНАО. Сам Жижикин в разговоре с журналистом агентства сообщил, что ушел по собственному желанию в связи с переездом, но новое место работы раскрывать не хотел.

Михаил Жижикин возглавил предприятие в начале 2014 года, до этого отработав полтора года в должности заместителя сити-менеджера Жанны Белоцкой. По неофициальным данным, место директора автотранспортного предприятия стало для экс-чекиста временным: Белоцкая, покидая мэрию, старалась обеспечить работой членов своей команды. В городскую администрацию Жижикин перешел с должности руководителя ноябрьского отдела регионального управления ФСБ по Тюменской области и курировал взаимодействие с федеральными органами власти и силовыми структурами.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров