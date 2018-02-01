Стало известно новое место работы Михаила Жижикина, бывшего начальника ноябрьского предприятия «Пассажирские перевозки». Сообщения инсайдеров подтвердились: Жижикин на самом деле переехал на работу в Салехард, где занял пост начальника отдела материально-технического обеспечения в региональной противопожарной службе, сообщается на официальном сайте службы.
Михаил Жижикин покинул пост директора ноябрьского транспортного предприятия в середине ноября прошлого года. Источники «URA.RU» связывают его отставку с принадлежностью к команде градоначальницы, которая после ухода с должности сити-менеджера стала советником губернатора ЯНАО. Сам Жижикин в разговоре с журналистом агентства сообщил, что ушел по собственному желанию в связи с переездом, но новое место работы раскрывать не хотел.
Михаил Жижикин возглавил предприятие в начале 2014 года, до этого отработав полтора года в должности заместителя сити-менеджера Жанны Белоцкой. По неофициальным данным, место директора автотранспортного предприятия стало для экс-чекиста временным: Белоцкая, покидая мэрию, старалась обеспечить работой членов своей команды. В городскую администрацию Жижикин перешел с должности руководителя ноябрьского отдела регионального управления ФСБ по Тюменской области и курировал взаимодействие с федеральными органами власти и силовыми структурами.