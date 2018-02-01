Тюменцы бросились скупать вторую часть романа «Тобол»

17:15 01 февраля 2018 1

Продюсер Алексея Иванова утром уже опубликовала фото из книжного магазина в Москве Фото: Юлия Зайцева, Facebook

В тюменских книжных магазинах ажиотаж: горожане ринулись покупать вторую часть романа «Тобол» Алексея Иванова. Книгу разбирают так быстро, что продавцы советуют успевать приобрести ее до вечера.

Корреспондент «URA.RU» позвонил в пять книжных магазинов Тюмени, но отыскать в продаже «Тобол. Мало избранных» пока удалось только в магазине «Знания». «Успевайте до вечера, — посоветовала сотрудница магазина. — Тираж у нас небольшой, могут очень быстро разобрать. Сегодня уже 20 экземпляров купили». Поступила книга и в «Эксмо-Аст», что на улице Пермякова, однако пока в продаже ее нет.

«Сегодня книга пришла, но выгрузки еще не было, — отметили в магазине. — Скорее всего, будет завтра. Мы заказали много, но и звонят, спрашивают книгу очень многие. Первая часть очень хорошо разошлась».

Продавец даже предложила отложить книгу, чтобы покупатель не ездил напрасно.

Под Тобольском снят одноименный сериал, однако первоначальный сценарий был переработан, и Алексей Иванов убрал свое имя из титров Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Пока не поступила новинка в «Книжный мир» — там сообщили, что книги «пока нет, но надеемся, что скоро будет, ждем сами ее». В популярном магазине «Перспектива» вторую часть «Тобола» тоже не купить, в «Читай-городе» она есть в интернет-продаже.

Некоторые жители региона заранее позаботились о том, чтоб в числе первых получить вторую часть «Тобола». «Я уже заказала себе книгу в интернет-магазине, — рассказал корреспонденту „URA.RU“ одна из чиновниц администрации Тобольска. — Узнаваемость историческая и географическая событий романа стопроцентная, все имена и события на слуху, читать это все очень легко, и роман не воспринимается как тяжелая историческая литература, а именно как такое классное, яркое художественное произведение. Там есть чуть-чуть мистики, но это не раздражает, а только украшает роман. Я человек читающий много и разной литературы, мне есть с чем сравнивать, и я считаю, что это очень удачная книга и Тобольск очень вкусно там показан».

Собеседница агентства рассказала, что некоторые моменты, описанные в романе, стали для нее открытием:

«Например, подземные ходы под Софийским собором, куда были подброшены соболиные шкуры, чтобы скрыть растрату, — мне захотелось узнать, действительно ли были там ходы и можно ли было передвигаться из одной точки Тобольского Кремля в другую?»

«Очень интересно, чем закончится история. Первая часть обрывается на интригующих моментах, интересна судьба героев — что с ними будет. Да и вообще Иванов просто хорошо пишет, с удовольствием буду читать. Мне, как женщине, конечно, интересна любовная линия, но не только: хочется узнать, как сложится сюжет с Матвеем Гагариным, он все же политик — что его подвигло на какие-то решения, к каким историческим последствиям они привели», — говорит читательница.

Ранее Алексей Иванов дал эксклюзивное интервью «URA.RU», в котором рассказал, в частности, об отличии Тюмени от всей России, мифе о челябинском мужике и политике Югры.