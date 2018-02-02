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02 февраля 2018
01 февраля 2018
31 января 2018
12:35  02 февраля 2018 14

В Тюмени целый поселок оказался во власти директора санатория

Обрушенная кровля в цехе № 42 на заводе имени Калинина. Екатеринбург, знак стоп, завод, зик, завод имени калинина, промышленная зона
На территорию жителя поселка не пустили впервые за 28 летФото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменский санаторий «Тараскуль» рискует оказаться в центре скандала. В федеральный Фонд соцстрахования (является учредителем санатория) направлено письмо, автор которого обвиняет в различных нарушениях директора «Тараскуля» Наталью Шанаурину.

Тюменец Владимир Федоренко, по его словам, живет в поселке Тараскуль 28 лет. Всего в поселке, который находится в Калининском округе города Тюмени, проживает около двух тысяч человек. Как рассказал собеседник агентства, люди пользуются инфраструктурой санатория, поскольку в самом Тараскуле нет ни одного банкомата, нет аптеки, в санатории же находятся магазины и киоски.

Территория «Тараскуля» необходима жителям поселка
Фото: kvobzor.ru

«Раньше не было разделения на поселок и территорию санатория, — пояснил он. — Санаторий отгородился только в начале двухтысячных. Но жители поселка по-прежнему ходят туда в аптеку, так как в поселке даже таблетки купить негде, и проходят на озеро, поскольку озеро принадлежит всему народу, а не санаторию».

Последние два года тюменец работал художественным руководителем в ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль». В декабре прошлого года, рассказывает горожанин, после конфликта с директором санатория Натальей Шанауриной, он был вынужден уволиться. В январе охрана санатория впервые за все время не пустила его на территорию санатория, когда Владимир хотел срезать путь от остановки к дому. Пришлось идти несколько лишних километров по жутким морозам — температура тогда опускалась ниже минус 30 градусов: «Так промерз, что до утра не мог согреться».

Охранник не пустил тюменца пройти короткой дорогой домой в морозы
Фото: кадр из видеоролика. Владимир Федоренко, «ВКонтакте»

«Сказали, что это распоряжение руководства. Когда во второй раз мне предстояло так бежать домой, я решил убедиться, что такое распоряжение действительно есть, — написал мужчина. — Все жители поселка на территорию здравницы проходят свободно, ведь только там банкоматы, аптека, парикмахерская. За что меня вдруг лишили свободы передвижения, не знаю. Знаю одно, что это незаконно. Я 28 лет здесь живу, всякие времена знал, но такого не ожидал».

Тюменец снял на камеру мобильного телефона разговор с охранником санатория и запись в его журнале: «Федоренко не пускать». После этого, по информации источника агентства, знакомого с ситуацией в «Тараскуле», двое охранников, попавших в кадр, были уволены.

По мнению Владимира Федоренко, в целом ситуация в санатории складывается странная. «Там везде слежка. Мы называли „Тараскуль“ „тюрьмой народов“. Огромное количество людей пришло из органов правосудия, например, из колонии. Они общаются матом и на планерках, и с сотрудниками, не стесняясь, — говорит собеседник агентства. — Ее отец (Валерий Шанаурин, отец Натальи Шанауриной — прим. ред.) создал „Тараскуль“, собрал коллектив, но, когда три года назад пришла эта женщина к власти… мне еще две недели дали доработать. А было, что в два часа увольняли сотрудников, уходили доктора наук».

«Федоренко не пускать» — записано в журнале. После публикации ролика оба охранника были уволены, рассказал источник «URA.RU»
Фото: кадр из видеоролика. Владимир Федоренко, «ВКонтакте»

Только за последнее время из здравницы уволилось несколько квалифицированных специалистов — в частности, уточнил он, речь идет о недавно ушедших заведующем водолечебницей, завлабораторией и главном экономисте.

Источник «URA.RU», знакомый с ситуацией в санатории, рассказал, что «руководство дрожит и боится, как бы эта информация не дошла до региональной власти и Фонда социального страхования (центр реабилитации подчиняется ему)». «В целом система построена так, что одним движением брови директор может испортить жизнь любому человеку в здравнице», — пояснил он, отметив, что «директор Шанаурина ушла в отпуск».

В санатории «Тараскуль» корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что директор действительно находится в отпуске. Получить комментарий по поводу ситуации с увольнением сотрудников оперативно не удалось: в приемной не брали трубку.

Согласно информации из открытых источников, в мае прошлого года в «Тараскуле» прошла внеплановая проверка управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области. В итоге было выявлено 10 эпизодов нарушения правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. По данным системы «Контур. Фокус», учредителями тюменского ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тараскуль» являются Фонд социального страхования РФ и Росимущество. Оперативно получить комментарий в Фонде социального страхования не удалось — там попросили прислать письменный запрос.

Марина Шарапова
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