В ЯНАО рабочие построили горку и скатились с нее первыми. ВИДЕО

Спуск с горки выровняли 100-килограммовым рельсом
В ямальском городе Губкинский по просьбе местных жителей построили горку. После завершения работ сами рабочие и опробовали ее. Местная жительница сняла этот забавный момент и выложила видео в Сеть.
По словам автора записи, в конце января жители первого и девятого микрорайонов обратились к властям с просьбой устроить зимнюю площадку для игр детей на площади Воинской славы. Сооружение горки было поручено рабочим местного МУП «Автодорсервис». Горка получилась большой: четыре метра в высоту и тридцать в длину. Спуск залили водой и выровняли стокилограммовым рельсом. После завершения работ строители, вспомнив детство, сами же и проверили качество горки.
Видео: Мария Щирова