Жители Ямала 3 февраля приняли участие во всероссийской патриотической акции «Россия в моем сердце!». В рамках мероприятия участники поддержали российских спортсменов, которые будут выступать на зимней Олимпиаде в Южной Корее или, наоборот, не попали на нее после допинг-скандала.
В Салехарде сотни горожан собрались в зале центра культуры и спорта «Геолог», пишет «Север-Пресс». На сцене выступали творческие коллективы, звучали слова поддержки салехардских спортсменов и ветеранов. Участники митинга сошлись во мнении, что российским олимпийцам не страшны никакие проблемы.
«Несмотря на холодную и морозную погоду, мы собрались, чтобы поддержать спортсменов в эту трудную и сложную минуту. На Севере живут и осваивают его крепкие, целеустремленные и неравнодушные люди, поэтому проблемы наших спортсменов не должны проходить мимо нас. Только когда мы вместе, мы можем идти вперед, демонстрируя силу и мощь нашего государства. Я горд за Ямал!» — сказал депутат Госдумы, зампредседателя комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Пушкарев.
В этот же день в Ноябрьске более сотни человек собрались на митинге в поддержку спортсменов на площади у Центра спортивных мероприятий и физкультурно-массовой работы. Как пишет «НоябрьскИнформ», на акции были представители городской администрации, думы, политических партий, молодежных организаций, спортивная общественность.
«Нас сложно чем-то запугать или сломить. И скоро нашим спортсменам предстоит доказать, что Россия это не просто великая спортивная держава. Россия — великая и могучая страна, где каждый житель готов встать на защиту ее интересов», — заявил руководитель фракции «Единой России» в гордуме Сергей Валько.
Цель народной акции «Россия в моем сердце!» — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны. Организатором выступила Общественная палата России. К акции присоединились более двух десятков всероссийских организаций, например: «Наследие», «Молодая гвардия», Всероссийское общественное движение волонтеров-медиков, Ассоциация студенческих спортклубов России, Российский союз сельской молодежи, Союз добровольцев России, движение молодых политических экологов «Местные», ВПЦ «Вымпел», благотворительный фонд «Ратники отечества».
Зимняя Олимпиада — 2018 в южнокорейском Пхёнчхане стартует 9 февраля. Из-за допинг-скандала часть российских спортсменов не допустили до соревнований. «Чистым» же спортсменам запретили выступать под государственным флагом.