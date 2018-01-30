Общественные организации призвали тысячи россиян выйти на митинги

22:59 30 января 2018 2

Молодежь 3 февраля массово выйдет на улицы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Народная акция «Россия в моем сердце!» объединила волонтерские и общественные организации страны. Те обратились к своим участникам с призывом выйти 3 февраля на митинги, которые пройдут в российских городах.

К акции присоединились более двух десятков всероссийских организаций. В том числе, к примеру, Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство!». «Акция призвана показать, что россияне — вместе, что мы поддерживаем друг друга, и наша сила — в нашей памяти, в единстве и в том, что мы держимся за ценности, которые пронесли через века, и одна из главных таких ценностей — это справедливость», — сообщается на сайте организации. «Участники всероссийских акций отдадут дань памяти героям, которые защитили Европу и весь мир от „коричневой чумы“. Наша история — это история великих побед, в которых наш народ показал свою силу», — подчеркивается в заявлении всероссийского Союза десантников России.

Кроме того, аналогичные обращения сделали Общероссийская патриотическая организация «Наследие», «Молодая гвардия», Всероссийское общественное движение волонтеров-медиков, Ассоциация студенческих спортклубов России, Российский союз сельской молодежи, Союз добровольцев России, Движение молодых политических экологов «Местные», ВПЦ «Вымпел», благотворительный фонд «Ратники отечества».

Митинги 3 февраля приурочены к 75-летию победы в Сталинградской битве — переломного момента в Великой Отечественной войне. Организатором выступила Общественная палата России. В Москве в этот день пройдет большой концерт, на котором выступят звезды эстрады, в том числе Олег Газманов, Валерий Меладзе, Нюша, Зара и другие. Различные мероприятия запланированы и в остальных городах страны.