{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,54
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 января 2018
30 января 2018
22:59  30 января 2018 2

Общественные организации призвали тысячи россиян выйти на митинги

Акция 1000 дней до ЧМ-2018. Екатеринбург, флешмоб, волонтеры
Молодежь 3 февраля массово выйдет на улицыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Народная акция «Россия в моем сердце!» объединила волонтерские и общественные организации страны. Те обратились к своим участникам с призывом выйти 3 февраля на митинги, которые пройдут в российских городах.

К акции присоединились более двух десятков всероссийских организаций. В том числе, к примеру, Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство!». «Акция призвана показать, что россияне — вместе, что мы поддерживаем друг друга, и наша сила — в нашей памяти, в единстве и в том, что мы держимся за ценности, которые пронесли через века, и одна из главных таких ценностей — это справедливость», — сообщается на сайте организации. «Участники всероссийских акций отдадут дань памяти героям, которые защитили Европу и весь мир от „коричневой чумы“. Наша история — это история великих побед, в которых наш народ показал свою силу», — подчеркивается в заявлении всероссийского Союза десантников России.

Кроме того, аналогичные обращения сделали Общероссийская патриотическая организация «Наследие», «Молодая гвардия», Всероссийское общественное движение волонтеров-медиков, Ассоциация студенческих спортклубов России, Российский союз сельской молодежи, Союз добровольцев России, Движение молодых политических экологов «Местные», ВПЦ «Вымпел», благотворительный фонд «Ратники отечества».

Митинги 3 февраля приурочены к 75-летию победы в Сталинградской битве — переломного момента в Великой Отечественной войне. Организатором выступила Общественная палата России. В Москве в этот день пройдет большой концерт, на котором выступят звезды эстрады, в том числе Олег Газманов, Валерий Меладзе, Нюша, Зара и другие. Различные мероприятия запланированы и в остальных городах страны.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров