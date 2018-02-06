Владимир Путин поздравил Курганскую область с 75-летним юбилеем. Обращение президента России к жителям региона опубликовано на сайте Кремля.
«Прошедшие годы стали для вашего родного зауральского края временем укрепления его экономического, промышленного, аграрного потенциала, совершенствования энергетической, социальной, транспортной инфраструктуры», — отметил в телеграмме Владимир Путин. Он подчеркнул, что перед жителями региона стоят масштабные задачи: в основном, связанные с формированием благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, улучшением делового, инвестиционного климата, созданием наукоемких, высокотехнологичных производств.
В поздравлении президент также посоветовал зауральцам уделить приоритетное внимание проблемам природоохранной тематики, активнее развивать санаторно-курортный комплекс и экотуризм. «Важно, чтобы богатства области, ее ресурсы служили людям, повышению качества их жизни», — заключил Владимир Путин.
Курганская область образована Указом Президиума Верховного Совета СССР 6 февраля 1943 года. Масштабный праздник по поводу юбилея области, на котором присутствовали первые лица региона, прошел в Кургане в понедельник, 5 февраля.