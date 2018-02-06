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Главные новости Курганской области
13:24  06 февраля 2018 5

Владимир Путин поздравил зауральцев с 75-летним юбилеем области

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Президент посоветовал региону развивать экотуризмФото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин поздравил Курганскую область с 75-летним юбилеем. Обращение президента России к жителям региона опубликовано на сайте Кремля.

«Прошедшие годы стали для вашего родного зауральского края временем укрепления его экономического, промышленного, аграрного потенциала, совершенствования энергетической, социальной, транспортной инфраструктуры», — отметил в телеграмме Владимир Путин. Он подчеркнул, что перед жителями региона стоят масштабные задачи: в основном, связанные с формированием благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, улучшением делового, инвестиционного климата, созданием наукоемких, высокотехнологичных производств.

В поздравлении президент также посоветовал зауральцам уделить приоритетное внимание проблемам природоохранной тематики, активнее развивать санаторно-курортный комплекс и экотуризм. «Важно, чтобы богатства области, ее ресурсы служили людям, повышению качества их жизни», — заключил Владимир Путин.

Курганская область образована Указом Президиума Верховного Совета СССР 6 февраля 1943 года. Масштабный праздник по поводу юбилея области, на котором присутствовали первые лица региона, прошел в Кургане в понедельник, 5 февраля.

Вера Чернышева
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