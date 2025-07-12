Жители Ростова жалуются на полное отсутствие мобильного интернета

В Ростове-на-Дону вторые сутки полностью отсутствует мобильный интернет. Об этом сообщает telegram-канал «Новости Ростова I 161.RU» со ссылкой на многочисленные сообщения жителей города.
«Ужас с инетом, вчера весь день не было, сегодня тоже тупит», — написал пользователь с ником Ростовский под постом telegram-канала «Новости Ростова I 161.RU». По словам жителей города, перебои с мобильной связью не связаны с режимом беспилотной опасности.
Пользователь с ником an4yta92 также написала, что сервис Яндекс доставки работает с перебоями, а расчет стоимости поездок на такси осуществляется некорректно. По ее словам, при отсутствии доступа к интернету сервис перестает работать вообще, возможна лишь оплата наличными. В то же время без навигатора и цифровых систем водители не могут вовсе выполнить заказ.
В свою очередь, пользователь Ivan Sun сообщил, что накануне в ряде магазинов невозможно было приобрести газированные напитки и молоко — продажа этих товаров была полностью приостановлена из-за необходимости сканирования QR-кода на кассе. Сегодня ситуация не изменилась: газировку и молоко по-прежнему не продают, а остальные товары можно купить только за наличный расчет.
Пользователи также отмечают, что проблемы коснулись всех основных операторов связи и затронули как центральные, так и отдаленные районы Ростова. В некоторых случаях, по сообщениям местных жителей, невозможно воспользоваться даже базовыми онлайн-сервисами, такими как мессенджеры и интернет-банкинг.
Накануне с похожими проблемами столкнулись жители Саратовской области. Тогда пользователи жаловались на сбои в работе банковских приложений, особенно при переводе денег через систему быстрых платежей (СБП). Также горожане сообщали о неудачных транзакциях, передает MK.RU.
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