В Курганской области подвели итоги акции «Онлайн-плательщик», в которой местных жителей поощряют за своевременную оплату коммунальных услуг. Тридцать третьим, финальным, победителем стала жительница областного центра Татьяна Евсевьева, энергетики вручили ей микроволновую печь. Женщина поблагодарила организаторов акции и отметила, что получить последний приз в конкурсе для нее вдвойне приятно и ценно.
Энергосбытовая компания «Восток» и Единый расчетный центр «Прогресс» уже в течение двух лет дарят призы курганцам и жителям области в рамках этой акции. За это время счастливыми обладателями ноутбуков и полезной бытовой техники стали тридцать три клиента из Кургана и Курганской области, своевременно оплачивающие электроэнергию и коммунальные услуги, а также передающие показания приборов учета через «Личный кабинет» на сайте АО «ЭК «Восток».
«Количество клиентов нашей компании, предпочитающих решать вопросы оплаты коммунальных услуг и передачи показаний приборов учета через интернет, год от года растет. Радует, что акция дала нам возможность поблагодарить абонентов за своевременность расчетов и высокую оценку сервиса «Личный кабинет». Подобные акции мы планируем проводить и впредь», — рассказал генеральный директор АО «ЭК «Восток» Максим Ромашев.