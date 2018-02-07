Полпред губернатора Ставрополья покончил с собой

Тело 64-летнего полномочного представителя губернатора Ставропольского края на Кавказских Минеральных Водах Александра Коробейникова было обнаружено во дворе его дома в Промышленном районе Ставрополя. По версии следствия, произошло самоубийство.
«Тело проживавшего там полномочного представителя губернатора Ставропольского края с огнестрельным ранением груди обнаружено во дворе дома. Организована доследственная проверка», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по Ставропольскому краю. Уже известно, что следов криминального воздействия не обнаружено, основной версией случившегося является самоубийство.
Коробейников с 1996 года работал заместителем председателя правительства Ставропольского края, а с апреля 1999 года — полномочным представителем президента РФ в Ставропольском крае. Коробейников был награжден орденом «За личное мужество» после участия в операции по освобождению заложников, сообщает «Федеральное агентство новостей». В последнее время он занимался Минераловодским округом, курировал города Лермонтов и Пятигорск. Предшественник Коробейникова на посту полпреда Сергей Батынюк был задержан за получение взятки 15 млн рублей 28 января.