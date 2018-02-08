Тюменский чиновник рассказал, как в городе решают вопросы проблемных домов

00:25 08 февраля 2018 0

Павел Перевалов отметил, что число проблемных домов в Тюмени менее 10% Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов рассказал о том, как в Тюмени решаются вопросы проблемных домов, о которых ранее писало «URA.RU». Он отметил, что в ряде случаев жителям необходимо было проявить больше настойчивости в общении с коммунальными компаниями, а не писать о своих бедах через социальные сети.

Так, Перевалов прокомментировал ситуацию дома 6/2 по улице Олега Антонова, где жильцы пожаловались на текущие трубы, ледяной подъезд, залитый канализацией подвал и огромную трещину в стене. Чиновник пояснил, что по результатам обследования, которое проходило в 2017 году, дом аварийным не признан. При этом Перевалов признал, что коммуникации в здании не выдерживают никакой критики и заявил, что до такого состояния дом довели управляющие компании. Высказал замечания чиновник и в адрес жильцов — их задолженность перед коммунальщиками за прошлый год составила 400 тысяч рублей, поэтому у компании просто нет денег на текущий ремонт. «В настоящее время проводится плановая проверка „УК по ЖКХ ‚Альянс‘“, после которой будет принято решение в отношении управляющей компании», — сказал Перевалов.

Замглавы администрации Тюмени прокомментировал ситуации и еще ряда проблемных домов. Он сообщил, что начались первые работы по восстановлению дома № 4 на Олимпийской, пострадавшего от пожара в январе. Все строительные работы планируют завершить к концу 2018 года. Разъяснил чиновник и ситуацию по дому № 10 на улице Большевиков, где на полное отсутствие отопления пожаловалась 87-летняя ветеран труда. Перевалов сообщил, что в администрации о проблеме узнали только из социальных сетей. Ранее пенсионерка не обращалась в коммунальные структуры с жалобами на холод.

Также Павел Перевалов отметил, что в этом году на теплосетях в Тюмени произошло на 25% меньше инцидентов, чем за аналогичный период прошлого года. В администрации Тюмени считают, что это связано с началом работы единой теплоснабжающей организации Урало-Сибирской Теплоэнергетической Компании (УСТЭК), решение о создании которой было принято в прошлом году. В настоящее время УСТЭК управляет всем теплосетевым комплексом города.