22:21 29 января 2018 2

По словам жителей, это жилой коридор Фото: соцсети

В Тюмени 300 человек живут в нечеловеческих условиях. Здание практически гниет, канализация не работает должным образом, а сотрудники обслуживающей дом компании говорят о том, что в стенах есть щели толщиной в три пальца и длиной в три-шесть метров. Фактически здание может рухнуть в любой момент, подтверждают в УК.

Жильцы дома 6/2 по ул. Олега Антонова бьют тревогу: в коридорах общежития лежит лед, в подвалы стекает канализация, а крыша, которую, по словам сотрудников УК, отремонтировали, протекает. «Наше общежитие находится в ужасном состоянии. Жить здесь практически невозможно, — рассказала жительница Лариса Николаевна, — трубы все текут, на стенах плесень, все, что в подвале — давно сгнило». По ее словам, ранее здание принадлежало аэропорту «Рощино» — 20 лет было общежитием для сотрудников аэропорта. Но десять лет назад, дом был передан на обслуживание управляющей компании. Часть комнат жильцы приватизировали, часть была передана в муниципальную собственность. Сейчас в общежитии проживают 308 человек: собственники, арендаторы и те, кто заселен по соцнайму.

В управляющей компании подтверждают, что на полу лежит лед Фото из соц сетей

Несколько лет назад в доме якобы провели ремонт, однако бригада, которая работала в доме, сделала это некачественно — большинство труб потекли сразу после окончания работ. В управляющей компании «УК по ЖКХ „Альянс“», которая сегодня обслуживает дом, удручающую ситуацию подтвердили. Более того, сообщили, что в таком же состоянии находится и рядом стоящий дом 6/4 по ул. Олега Антонова, в котором проживает еще 320 человек.

«В доме 6/2 фактически не функционирует канализация, все стекается в подвал, — рассказал главный инженер УК „Альянс“ Тухтаров Ахмал, — Щели толщиной в три пальца, длиной три-шесть метров». По словам главного инженера, здание находится в аварийном состоянии и может угрожать безопасности жильцов. Управляющая компания якобы нашла выход из положения: уже с 1 февраля она передает эти дома на обслуживание подрядчику, компании «Спектр-Н». Заместитель гендиректора «Спектр-Н» Эльвира Колова подтвердила, что с 1 февраля они будут обслуживать эти здания. «Мы будем ремонтировать, но конечно, капитальные ремонты мы проводить не будем. Потихоньку начнем приводить сети в порядок», — сообщила Колова.

Жильцы домов отмечают, что они неоднократно обращались в инстанции с просьбами признать дома аварийным и с жалобами в Госжилинспекцию. Осенью 2017 года дома проверяла комиссия, но уточнить, откуда была проверка, жильцы не смогли. После проверки дома не были признаны аварийными.

Так выглядят инженерные сети, которые якобы отремонтировали Из соц сетей

Люди всерьез обеспокоены состоянием дома, они говорят о том, что год назад обвалилось перекрытие на крыше. Его якобы отремонтировали, однако, по словам жильцов, с крыши по-прежнему течет. Жильцы этого дома опубликовали снимки коридоров в одном из городских пабликов. Пост набрал более 100 комментариев. В некоторых тюменцы писали что данные общежития не единственные, которые находятся в Тюмени в подобном состоянии. «URA.RU» будет продолжать следить за судьбой жильцов дома 6/2 по ул. Олега Антонова.