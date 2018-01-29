В Тюмени 300 человек живут в нечеловеческих условиях. Здание практически гниет, канализация не работает должным образом, а сотрудники обслуживающей дом компании говорят о том, что в стенах есть щели толщиной в три пальца и длиной в три-шесть метров. Фактически здание может рухнуть в любой момент, подтверждают в УК.
Жильцы дома 6/2 по ул. Олега Антонова бьют тревогу: в коридорах общежития лежит лед, в подвалы стекает канализация, а крыша, которую, по словам сотрудников УК, отремонтировали, протекает. «Наше общежитие находится в ужасном состоянии. Жить здесь практически невозможно, — рассказала жительница Лариса Николаевна, — трубы все текут, на стенах плесень, все, что в подвале — давно сгнило». По ее словам, ранее здание принадлежало аэропорту «Рощино» — 20 лет было общежитием для сотрудников аэропорта. Но десять лет назад, дом был передан на обслуживание управляющей компании. Часть комнат жильцы приватизировали, часть была передана в муниципальную собственность. Сейчас в общежитии проживают 308 человек: собственники, арендаторы и те, кто заселен по соцнайму.
Несколько лет назад в доме якобы провели ремонт, однако бригада, которая работала в доме, сделала это некачественно — большинство труб потекли сразу после окончания работ. В управляющей компании «УК по ЖКХ „Альянс“», которая сегодня обслуживает дом, удручающую ситуацию подтвердили. Более того, сообщили, что в таком же состоянии находится и рядом стоящий дом 6/4 по ул. Олега Антонова, в котором проживает еще 320 человек.
«В доме 6/2 фактически не функционирует канализация, все стекается в подвал, — рассказал главный инженер УК „Альянс“ Тухтаров Ахмал, — Щели толщиной в три пальца, длиной три-шесть метров». По словам главного инженера, здание находится в аварийном состоянии и может угрожать безопасности жильцов. Управляющая компания якобы нашла выход из положения: уже с 1 февраля она передает эти дома на обслуживание подрядчику, компании «Спектр-Н». Заместитель гендиректора «Спектр-Н» Эльвира Колова подтвердила, что с 1 февраля они будут обслуживать эти здания. «Мы будем ремонтировать, но конечно, капитальные ремонты мы проводить не будем. Потихоньку начнем приводить сети в порядок», — сообщила Колова.
Жильцы домов отмечают, что они неоднократно обращались в инстанции с просьбами признать дома аварийным и с жалобами в Госжилинспекцию. Осенью 2017 года дома проверяла комиссия, но уточнить, откуда была проверка, жильцы не смогли. После проверки дома не были признаны аварийными.
Люди всерьез обеспокоены состоянием дома, они говорят о том, что год назад обвалилось перекрытие на крыше. Его якобы отремонтировали, однако, по словам жильцов, с крыши по-прежнему течет. Жильцы этого дома опубликовали снимки коридоров в одном из городских пабликов. Пост набрал более 100 комментариев. В некоторых тюменцы писали что данные общежития не единственные, которые находятся в Тюмени в подобном состоянии. «URA.RU» будет продолжать следить за судьбой жильцов дома 6/2 по ул. Олега Антонова.