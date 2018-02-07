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Главные новости Ямала
20:46  07 февраля 2018 4

Ямальский рыбак снял смешной ролик с норкой и щукой. Теперь мужчину осуждают все соцсети. ВИДЕО

Щука, которую пыталась утащить норка, была большее нее самойФото: скриншот с видео

Пользователи соцсетей активно обсуждают видеролик рыбака из Ямало-Ненецкого автономного округа. Он снял на камеру, как во время подледной рыбалки к нему подбежала норка, схватила полуметровую щуку и попыталась утащить ее на берег.

Рыбак не мешал маленькому хищнику, но все происходящее снимал на видео, двигаясь за зверьком. В конце концов, беготня норки его так насмешила, что мужчина начал громко смеяться. Настолько громко, что зверек в испуге убежал, бросив рыбу.

В обсуждении видеозаписи все зрители, как один, осудили рыбака. «Вот жадина! Отдай рыбку животинке. Не обеднел бы без щуки…», — написала комментарий пользователь Наталья. А комментатор Иван осудил рыбака за громкий смех: «Я так и не понял, чего он так ржал-то? Что смешного в том, что норка тащит щуку за морду, чтобы потом ее сожрать?».

Ранее «URA.RU» рассказывало о знаменитом видеоролике с белым песцом, который подкрадывался к улову рыбаков на озере рядом с Суторминском месторождении, чтобы украсть щуку. Ту запись сделал работник «Газпромнефть-Муравленко» Ильдар Биктимиров.

Александр Лукманов
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