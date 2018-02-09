Пугачева без косметики восхитила фанатов. ФОТО

Примадонна Алла Пугачева поразила подписчиков, показав свое фото без макияжа. В ответ она получила десятки комплиментов от фанатов.
«Многие хотят увидеть меня без макияжа, так сказать, без прикрас. Удовлетворяю ваше любопытство, но не забывайте, что в апреле мне стукнет 69 лет», — подписала она снимок в Instagram.
Поклонники певицы отметили, что она красива и без косметики. «Глаза ваши светятся от счастья… Вы как весна! Прекрасны всегда… У таких женщин нет возраста. Алла у России всего одна». Многие отмечают, что не все так выглядят и в более молодом возрасте, а другие рекомендуют певице «забыть про паспортные данные». Есть и недоброжелатели: «Вот она, правда жизни! И никуда от нее не деться… Все равно страшная…» — написали в комментариях пользователи.
Напомним, что ходит много слухов про то, как Пугачева похудела. В окружении певицы опровергают информацию о хирургическом вмешательстве, пишут argumenti.ru. Друзья певицы утверждают, что она похудела только благодаря диетам.