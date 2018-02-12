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00:56  12 февраля 2018 0

Бродячие собаки терроризируют оленеводов Ямала

Быт Ямальских оленеводов. , собаки, манси, олени, север, ханты, кмнс
Оленеводы опасаются за жизни парнокопытныхФото: Иван Седов © URA.RU

Причиной беспокойства оленеводов Ямала стали бродячие собаки, которые стаями все чаще уходят в Тундру и нападают на оленьи стада. По словам местных жителей, за последние годы завелось очень много собачьих стай.

Как сообщает телерадиокомпания «Ямал-Регион», оленевод Егор Яптик обнаружил останки принадлежащего ему оленя в двадцати километрах от поселка. По словам мужчины, собаки стали очень похожи на волков, перестали бояться чего бы то ни было. Проблема одичавших псов становится все более насущной и требует пристального внимания со стороны соответствующих служб Минприроды.

Стоит отметить, что в настоящее время поголовье северных оленей на Ямале является однозначно избыточным: стада выедают пастбища быстрее, чем те успевают восстанавливаться. Как писало «URA.RU», несмотря на то, что ямальские пастбища могут прокормить не более 370 тысяч оленей, поголовье животных уже достигло отметки 730 тысяч.

Александр Черноскутов
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