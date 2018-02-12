В Кургане начальника, «торговавшего» премиями машинистов, поймали на мошенничестве

В Зауралье возбудили еще четыре уголовных дела на бывшего заместителя начальника моторовагонного депо Курган. 43-летнего мужчину уже обвиняли в получении взяток, теперь его также подозревают в мошенничестве.
Как рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, в феврале — марте 2016 года заместитель начальника путем обмана, пользуясь своим служебным положением, похитил деньги у нескольких машинистов. Подробности произошедшего в ведомстве «URA.RU» уточнить отказались, так как это противоречит интересам следствия. Кроме того, выявлен еще один один факт взятки — мужчина взял деньги у одного из машинистов за сокрытие факта нарушения, допущенного локомотивной бригадой при эксплуатации электропоезда.
«В настоящее время по уголовным делам проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовных дел продолжается», — говорится в сообщении следственного управления.
Ранее «URA.RU» писало, что заместитель начальника моторовагонного депо получил лично и через посредников от трех машинистов деньги — 16 тысяч рублей с каждого. В обмен мужчина завысил показатели деятельности работников, чтобы они смогли получить премии.