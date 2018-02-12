В центре Тюмени исчезла надпись «Тюмень — лучший город земли», которая висела на фронтоне элитного жилого комплекса «Цитадель», прямо напротив здания правительства региона. ЖК построил холдинг бизнесмена Александра Юффы, он же и разместил лозунг, который радовал горожан.
На днях бизнесмен снял надпись с элитного комплекса. По какой причине это было сделано, выяснить не удалось — телефон Юффы не отвечает.
Отметим, Александр Юффа — известный тюменский бизнесмен, который создал промышленный холдинг «НИККА», также он является российским ученым-химиком, доктором химических наук и профессором. В копилке строительных проектов холдинга «НИККА» элитные комплексы «Паруса», «Александр Хаус» и «Цитадель».
Александр Юффа хорошо знаком со старой гвардией правительства региона, видимо, поэтому он и разместил баннер непосредственно в том месте, где чиновники всех уровней въезжают и выезжают из здания правительства. Как пояснили в доме рекламы ООО «Клякса», изготовление такого и монтаж такой конструкции стоит около 66 тысяч рублей.
Напомним, что в ноябре 2017 года на российском телевидении прославился тюменский гроссмейстер Даниил Юффа (сын владельца холдинга «НИККА»). Он вошел в десятку лучших участников телешоу «Удивительные люди» на канале «Россия-1». За три минуты молодой игрок запомнил расположение чисел на шахматной доске от одного до 64, после чего вслепую открыл все ячейки, используя ходы коня. Однако финальный приз в один миллион рублей достался другому участнику игры из Томска.