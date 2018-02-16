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Главные новости Тюменской области
20:42  16 февраля 2018 0

Тюменцы требуют закрыть магазин, который травит мужчин и детей. ФОТО

Митинг против незаконной торговли алкоголем. Тюмень., плакаты, митинг, за трезвость
Жители Матмас жалуются на торговца паленым спиртнымФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменцы вышли на пикет с требованием закрыть магазин, который продает алкоголь в несанкционированное время, в том числе и детям. Кроме того, как заявили участники пикета, владелец магазина торгует некачественным алкоголем, происхождение которого вызывает у жителей поселка Матмасы серьезные вопросы.

«Мы требуем закрыть магазин! Это безобразие, что здесь происходит, — сообщил „URA.RU“ председатель мечети поселка Матмасы, имам Руслан Садрутдинов. — В магазине продают алкоголь детям. Кроме того, мы знаем, что здесь продают алкоголь низкого качества, который непонятно где разлит». По словам имама, в поселке умерло несколько мужчин после того, как они приобрели дешевый алкоголь в этом магазине.

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Жители поселка надеются, что после этой акции магазин закроют Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители поселка обращались даже к представителям азербайджанской диаспоры, но и те не смоги повлиять на владельца магазина. «Он объяснил своим соотечественникам, что если он не продаст алкоголь, то желающие выпить все равно найдут его в другом месте», — говорит Садрутдинов.

Как сообщили пикетчики, магазин на улице Пражской 18 торгует алкоголем уже четыре года. Индивидуальный предприниматель Гудул Абакаров, который является владельцем магазина, продает алкоголь в долг, и некоторые жители Матмас жалуются, что имеют перед ним многотысячные задолженности.

Активисты неоднократно обращались в полицию, но пока все обращения не привели к закрытию магазина. Контрольные закупки, которые выявляли факт продажи алкоголя детям, также не смущают владельца — торговля алкоголем идет здесь каждую ночь. По словам организаторов пикета, данная акция должна привлечь внимание властей к этой проблеме и привести к ликвидации несанкционированной точки сбыта «паленого» алкоголя.

Наталья Двизова
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