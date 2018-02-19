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Главные новости Курганской области
13:01  19 февраля 2018 6

В Кургане пьяный мужчина насмерть забил жену и пятилетнего ребенка

Клипарт. Насилие , страх, жертва, насилие, сила, женщина, понукание, тирания, диспотизм
Семейная ссора закончилась трагедиейФото: depositphotos.com © URA.RU

В поселке Увал, который входит в черту Кургана, в субботу, 17 февраля, произошло двойное убийство. Нетрезвый мужчина избил свою супругу и пятилетнего сына, от травм они скончались на месте происшествия.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбудило уголовное дело по п. п. «а», «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего лица). В настоящее время мужчина задержан, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ведомства.

По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы.

Татьяна Жаткина
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