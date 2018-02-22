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22 февраля 2018
21 февраля 2018
14:08  22 февраля 2018 22

Супруга курганского промышленника открыла ресторан на месте военкомата. ФОТО

Ресторан Meat&Wine. Курган, зал ресторана, ресторан meat&wine
На вечеринку в новое модное заведение ждут бизнесменов и политиковФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане открылся ресторан Meat& Wine, который, по данным источников, принадлежит супруге директора «Курганстальмоста» Дмитрия Парышева. Как сообщают источники агентства, в четверг, 22 февраля, VIP из числа бизнесменов и политиков региона ждут на вечеринку в честь открытия.

Заведение, которое, судя по названию, принадлежит к известной сети ресторанов, работает не первый день — курганцы уже оценили богатый интерьер. Так, молодожены используют его для фотосессий. Фотокорреспондент «URA.RU» побывал внутри и отметил, что персонал ресторана готовится к большому мероприятию.

Ранее в здании на улице Комсомольской располагался призывной пункт военкомата. Здание освободилось в связи с тем, что число призывников значительно сократилось, потому некоторые из отделений военкомата закрылись.

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Это здание хорошо знакомо курганцам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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