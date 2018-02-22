В Кургане открылся ресторан Meat& Wine, который, по данным источников, принадлежит супруге директора «Курганстальмоста» Дмитрия Парышева. Как сообщают источники агентства, в четверг, 22 февраля, VIP из числа бизнесменов и политиков региона ждут на вечеринку в честь открытия.
Заведение, которое, судя по названию, принадлежит к известной сети ресторанов, работает не первый день — курганцы уже оценили богатый интерьер. Так, молодожены используют его для фотосессий. Фотокорреспондент «URA.RU» побывал внутри и отметил, что персонал ресторана готовится к большому мероприятию.
Ранее в здании на улице Комсомольской располагался призывной пункт военкомата. Здание освободилось в связи с тем, что число призывников значительно сократилось, потому некоторые из отделений военкомата закрылись.