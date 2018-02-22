В Тюмени вынесли приговор в отношении местного жителя, который украл металлические ограждения с нескольких захоронений на одном из кладбищ. Похищенное он собирался сдать на металлолом.
28-летний Ильдус Алеев раньше работал копателем могил на кладбище «Червишевское-1», сообщили в прокуратуре Тюменской области. В декабре 2017 года он украл ограждения с трех захоронений и сложил награбленное в багажник и салон собственного автомобиля. Однако на следующий день злоумышленника на одной из улиц Тюмени остановили сотрудники ДПС. Они обнаружили в машине почти 500 килограммов металлических столбиков, цепей и фрагментов могильных оградок.
В отделении полиции «расхититель гробниц» признал свою вину. Размер причиненного им ущерба составил более 22 тысяч рублей. Алееву назначили наказание 1 год и 6 месяцев исправительных работ, при этом 10% из заработка он будет ежемесячно отдавать государству.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Свердловской области пятиклассники разгромили больше сотни надгробий. Вандалов удалось вычислить по горячим следам — они рассказали, что занимались на кладбище паркуром и таким образом повредили памятники.