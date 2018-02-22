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22 февраля 2018
21 февраля 2018
Главные новости Тюменской области
17:49  22 февраля 2018 0

В Тюмени поймали «расхитителя гробниц». Он вынес полтонны металла с кладбища

28-летний Ильдус Алеев украл почти полтонны металлических оградок с кладбищаФото: Прокуратура Тюменской области

В Тюмени вынесли приговор в отношении местного жителя, который украл металлические ограждения с нескольких захоронений на одном из кладбищ. Похищенное он собирался сдать на металлолом.

28-летний Ильдус Алеев раньше работал копателем могил на кладбище «Червишевское-1», сообщили в прокуратуре Тюменской области. В декабре 2017 года он украл ограждения с трех захоронений и сложил награбленное в багажник и салон собственного автомобиля. Однако на следующий день злоумышленника на одной из улиц Тюмени остановили сотрудники ДПС. Они обнаружили в машине почти 500 килограммов металлических столбиков, цепей и фрагментов могильных оградок.

В отделении полиции «расхититель гробниц» признал свою вину. Размер причиненного им ущерба составил более 22 тысяч рублей. Алееву назначили наказание 1 год и 6 месяцев исправительных работ, при этом 10% из заработка он будет ежемесячно отдавать государству.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Свердловской области пятиклассники разгромили больше сотни надгробий. Вандалов удалось вычислить по горячим следам — они рассказали, что занимались на кладбище паркуром и таким образом повредили памятники.

Дарья Корчак
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