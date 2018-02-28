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Главные новости Ямала
19:03  28 февраля 2018 0

«Газпром нефть» начала тестирование важного объекта на Ямале

Установка готова к запускуФОТО: пресс-служба «Газпром нефти»

«Газпром нефть» приступила к тестированию первого пускового комплекса установки комплексной подготовки газа (УКПГ) и системы его закачки в пласт на Новопортовском месторождении в ЯНАО. Также компания увеличила объемы поставки электроэнергии с газотурбинной электростанции на производственные объекты месторождения.

УКПГ предназначена для переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) с последующей закачкой в подземные горизонты. В перспективе установка будет утилизировать более 95% ПНГ, добываемого на Новопортовском месторождении. Это положительно отразится на экосистеме Арктики, позволит увеличить объем добычи нефти и продлить срок эксплуатации скважин. Очищенный попутный нефтяной газ с установки является еще и топливом для газотурбинной электростанции — крупнейшей на полуострове Ямал.

«Газовая инфраструктура Новопортовского месторождения — уникальный проект для российской энергетики. Благодаря комплексному решению мы получили возможность направить на полезное использование все добываемые здесь углеводороды», — пояснил заместитель гендиректора компании «Газпром нефть» Вадим Яковлев.

Артем Косых
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