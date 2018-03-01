Замгенпрокурора России потребовал у губернатора Тюменской области наказать чиновников из сферы ЖКХ

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев направил представление об устранении нарушений закона в адрес губернатора Тюменской области с требованием привлечь к ответственности чиновников из сферы ЖКХ региона. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ «URA.RU», ранее ведомство провело проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ в деятельности Государственной жилищной инспекции Тюменской области и департамента жилищно-коммунального хозяйства региона.
В ходе работы специалисты генпрокуратуры установили, что должностные лица региональной Госжилинспекции (ГЖИ) не всегда соблюдали установленный законом порядок реагирования на нарушения, вместо привлечения виновных к ответственности ограничиваясь объявлением им предостережений. В то же время выявлены факты необоснованного вынесения ГЖИ предписания в адрес юрлиц, а также бездействия по фактам неуплаты наложенных на правонарушителей штрафов.
Ряд нарушений был выявлен в департаменте ЖКХ: например, установлены факты принятия к рассмотрению обращений, не относящихся к компетенции данного подразделения. Пономарев потребовал у Владимира Якушева устранить допущенные нарушения закона и привлечь к ответственности виновных должностных лиц. Пресс-секретарь губернатора Тюменской области Ольга Фролова сообщила, что представление поступило и будет рассмотрено. Как сообщили в областном департаменте ЖКХ, плановая проверка структур ЖКХ региона генпрокуратуры прошла в феврале. Она действительно выявила ряд нарушений в деятельности ГЖИ и департамента.
Напомним, что в августе 2017 года замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев назвал ситуацию с дольщиками в Тюменской области «сложной» и потребовал от губернатора Владимира Якушева принять дополнительные меры по защите прав людей. Позже Якушев дал развернутый ответ о действиях областных властей в решении проблем обманутых дольщиков.