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07 марта 2018
06 марта 2018
05 марта 2018
09:05  07 марта 2018 0

Тюменские чиновники удивили горожан, отменив занятия в школах из-за непогоды

Уборка снега после обильного снегопада. Тюмень , сугробы, парковка машин, снег
Тюменцы не заметили сильных морозовФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Из-за погодных условий ученикам младших классов в Тюмени отменили занятия в первую смену. Ограничение распространяется на 7 марта, однако сами жители города не поняли, с чем оно связано.

«Сегодня из-за погодных условий — усиления ветра до 14 м/с — занятия 1-й смены в школах города Тюмени для учеников 1 — 4 классов отменяются», — говорится в официальном заявлении на сайте городской администрации. Однако сильных морозов сами тюменцы не заметили, как и сильного ветра. Столбик термометра с утра опустился только до минус 15 градусов.

«Это шутка!»; «Ветер вроде с ног не сносит»; «Так если ветер 8 метров в секунду, то почему только 1-4? А у 5-11 классов иммунитет что ли?» — пишут горожане в группе «Тюмень — наш дом». Одна из жительниц попыталась объяснить решение чиновников: «Я могу предположить, что это только по просьбе учителей в честь 8 марта, так как в основном учителя — это женщины. Ну да, есть ветер на улице, но не такой уж прям что сдувающий».

Как писало «URA.RU», 6 марта на Тюмень обрушился сильный снегопад, из-за этого в городе даже было объявлено штормовое предупреждение. При этом на работе аэропорта непогода не сказалась, чего не скажешь об автомобилистах, которые встали в огромных пробках.

Дарья Корчак
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