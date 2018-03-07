На Ямале из-за непогоды закрыли зимники и запретили полеты

На Ямале 7 марта объявили штормовое предупреждение. Из-за погодных условий закрыты все проложенные по снегу дороги-зимники, полеты вертолетов отменены.
На территории округа спасатели фиксируют порывистый ветер, снег, сильную метель. Движение транспорта ограничено до особого распоряжения, сообщает «Север-Пресс». Дорожники просят водителей внимательно отнестись к запрету и не выезжать на закрытые зимники. Тем, кто собрался за город, специалисты рекомендуют на случай ЧС взять с собой трос, лопату, запас горючего, горячее питье и теплую одежду.
В связи с плохими погодными условиями в Салехарде задержаны вертолетные рейсы Салехард — Салемал — Панаевск — Яр-Сале, Салехард — Яр-Сале — Новый Порт — Мыс Каменный. Синоптики прогнозируют, что такая погода сохранится еще как минимум сутки.