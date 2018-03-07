В Кургане международные наблюдатели проверяют подготовку к выборам

19:01 07 марта 2018 0

В день голосования в регионе будут работать мобильные группы ОБСЕ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кургане с 6 марта работают наблюдатели из Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которые следят за подготовкой к предстоящим выборам президента. Об этом «URA.RU» рассказал руководитель регионального отделения «Единой России» Евгений Кафеев, который встречался с представителями миссии.

В Курган приехали представительница Финляндии Ласко Лаура и немец Лингенталь Райнер. В зону их ответственности также входит Челябинская область. По данным Кафеева, наблюдатели создадут около десятка мобильных групп, которые будут работать в области 18 марта.

Евгений Кафеев также признался, что успел поздравить девушку из международной миссии с наступающим женским праздником. «Я, правда, немного сомневался, вдруг в Финляндии феминистки и негативно реагируют на поздравления, но ничего, приняла от меня тюльпаны», — рассказал единоросс.