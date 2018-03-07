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Главные новости Курганской области
19:01  07 марта 2018 0

В Кургане международные наблюдатели проверяют подготовку к выборам

Единый день голосования 10 сентября 2017 года в РФ. Сургут, урна для голосования, избирательный участок, выборы, полиция, голосование, коиб, безопасность на выборах
В день голосования в регионе будут работать мобильные группы ОБСЕФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кургане с 6 марта работают наблюдатели из Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которые следят за подготовкой к предстоящим выборам президента. Об этом «URA.RU» рассказал руководитель регионального отделения «Единой России» Евгений Кафеев, который встречался с представителями миссии.

В Курган приехали представительница Финляндии Ласко Лаура и немец Лингенталь Райнер. В зону их ответственности также входит Челябинская область. По данным Кафеева, наблюдатели создадут около десятка мобильных групп, которые будут работать в области 18 марта.

Евгений Кафеев также признался, что успел поздравить девушку из международной миссии с наступающим женским праздником. «Я, правда, немного сомневался, вдруг в Финляндии феминистки и негативно реагируют на поздравления, но ничего, приняла от меня тюльпаны», — рассказал единоросс.

Татьяна Жаткина
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