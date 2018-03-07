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07 марта 2018
06 марта 2018
Главные новости Тюменской области
19:16  07 марта 2018 2

Тюменцы поднялись на защиту стихийного рынка с «вонючей рыбой». «Там еще со времен Советского Союза торгуют»

Торговля на этом участке идет «со времен Советского Союза»Фото: Валерия Руднева, «ВКонтакте»

Тюменцы встали на защиту стихийного рынка в центре города. Фотографии торговых рядов на улице Республики неподалеку от ДНК «Строитель» опубликовала тюменка Валерия Руднева в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«2018 год на дворе. Лучший город земли. Практически центр города. Ни пройти, ни проехать, ни нормально перейти дорогу, ни подойти к остановке. Страшно подумать, что кто-то реально покупает эти сухофрукты и рыбу, которые каждый день с утра до вечера стоят на земле, в непосредственной близости от оживленной дороги», — написала горожанка сегодня около полудня.

Пост за несколько часов собрал больше 200 комментариев, при этом едва ли не большинство горожан встало на защиту стихийного рынка. «В супермаркете тухляка продают больше, чем где бы то ни было. Но что-то вы не пишете и не орете об этом», «Человек просто решил пожаловаться непонятно на что», «Там еще со времен Советского Союза торгуют», «Пусть стоят, чего докопались до людей. Сколько себя помню, там торговали рыбой, медом, ягодами, носками и прочим. Зарабатывают как могут», — пишут горожане. Правда, некоторые пользователи все же напоминают защитникам стихийного рынка о том, что несанкционированная торговля в городе запрещена. «Там такая вонь от этой рыбы, и хурму продают которая гнилая вся», — напоминают они.

Оперативно получить комментарий в управлении Ленинского округа и в областной полиции не удалось. Вечером 7 марта там никто не брал трубку.

Марина Шарапова
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