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10 марта 2018
Главные новости Москвы
20:25  10 марта 2018 1

В Верховной раде пригрозили выгнать россиян из Крыма

Парад победы в Севастополе. Крым, крым, севастополь
Депутат утверждает, что россиянам придется покинуть полуостровФото: Михаил Курков © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров предупредил живущих в Крыму россиян о том, что им якобы придется покинуть территорию полуострова.

Он считает, что это единственный вариант развития событий в регионе, цитирует депутата телеканал 360. «Все россияне должны знать о том, что если у них есть там где-то намерения или, не дай бог, если они это уже осуществили, переехали на постоянное проживание в Крым… они будут обязаны выехать», — подчеркнул Чубаров, передает RT.

Его заявление уже прокомментировал зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Я знаю Рефата Чубарова, и мне всегда казалось, что он человек с хорошим образованием. Но сейчас хочется сказать, что маразм крепчает», — отметил он, добавив, что на Украине не могут распоряжаться выбором россиян, в каком российском регионе им жить.

Как писало «URA.RU», ранее Украина обвинила в дезертирстве более четырех тысяч крымчан. После того, как полуостров вышел из состава Украины, они должны были продолжить службу в частях ВСУ, однако предпочли остаться в России, утверждают в военной прокуратуре Украины.

Юрий Викторов
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