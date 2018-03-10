В Верховной раде пригрозили выгнать россиян из Крыма

Депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров предупредил живущих в Крыму россиян о том, что им якобы придется покинуть территорию полуострова.
Он считает, что это единственный вариант развития событий в регионе, цитирует депутата телеканал 360. «Все россияне должны знать о том, что если у них есть там где-то намерения или, не дай бог, если они это уже осуществили, переехали на постоянное проживание в Крым… они будут обязаны выехать», — подчеркнул Чубаров, передает RT.
Его заявление уже прокомментировал зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Я знаю Рефата Чубарова, и мне всегда казалось, что он человек с хорошим образованием. Но сейчас хочется сказать, что маразм крепчает», — отметил он, добавив, что на Украине не могут распоряжаться выбором россиян, в каком российском регионе им жить.
Как писало «URA.RU», ранее Украина обвинила в дезертирстве более четырех тысяч крымчан. После того, как полуостров вышел из состава Украины, они должны были продолжить службу в частях ВСУ, однако предпочли остаться в России, утверждают в военной прокуратуре Украины.