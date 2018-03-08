Украина обвинила в дезертирстве более четырех тысяч крымчан

03:39 08 марта 2018 0

Крым стал частью России в 2014 году Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Более четырех тысяч жителей Крыма находятся в розыске, на Украине их обвиняют в дезертирстве. После того, как полуостров вышел из состава Украины, они должны были продолжить службу в частях ВСУ, однако предпочли остаться в России.

«Всего в розыске находится 4266 военнослужащих, которые в 2014 году не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения военной службы и обвиняются в совершении преступления, предусмотренного по статье „дезертирство“», — сообщается в пресс-службе военной прокуратуры Украины.

Также отмечается, что в отношении четырех военнослужащих в суд направили обвинительные акты. Их приговорили к различным срокам лишения свободы, передает RT.

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума. После того, как население полуострова высказалось за вхождение в состав России, соответствующее решение был принято Советом Федерации. 21 марта 2014 года Крым и Севастополь (получил статус города федерального значения) официально стали частью России. С этого момента Украина считает данные территории аннексированными, Россию — агрессором, а всех иностранцев, посетивших Крым без санкции Киева — пособниками оккупантам.

Напомним, накануне стало известно, что кандидата в президенты РФ Ксению Собчак внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Причиной включения в список стало посещение политиком Крымского полуострова в 2014 году. При этом сама Собчак ранее заявляла о том, что поедет в Крым только с разрешения Киева.