Стало известно, на какой недвижимости тюменский бизнес сможет заработать в 2018 году

18:12 15 марта 2018 0

Спросом пользуются центр и микрорайоны Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Эксперты дали прогноз по развитию рынка коммерческой недвижимости в Тюмени в 2018-м году. Аналитики предсказали уровень цен, объем предложений и спрос на площади для бизнеса.

По данным специалистов риелторской компании «Этажи», на рынке недвижимости сохранятся тенденции прошлого года. Сейчас тюменские бизнесмены покупают помещения свободного назначения и торговые площади — на эти объекты приходится более 60% от всех продаж. Немного «отстают» офисы — 23,73%, склады и земельные участки — 10,17%. Цена зависит от расположения объекта и от особенностей самого помещения. Ликвидные объекты располагаются на первой линии, преимущественно на 1 этаже, их площадь составляет до 100 кв. метров. Цена не превышает 100 тыс. рублей за кв. м в зависимости от района. Так, в Тюменском микрорайоне «ликвид» стоит 6-7 млн рублей, в центре — до 10 млн рублей.

«Приобретая такие площади, собственник быстрее окупит вложения за счет более быстрого периода оборачиваемости. На практике бизнесмены приобретают помещения свободного назначения как раз до 100 квадратных метров и от 4 до 10 миллионов», — подчеркивает руководитель отдела коммерческой недвижимости компании «Этажи» Александр Токмаков.

Эксперт отмечает: специалисты по недвижимости владеют полной информацией о рынке, они понимают, как на стоимость конкретного помещения влияли внешние факторы. И на основании ретроспективных данных риелтор может посчитать потенциальную выгоду от сдачи в аренду или последующей продажи этого объекта.

«Мы напрямую работаем с застройщиками и знаем все нюансы конкретного жилого комплекса: потенциал развития, строительство инфраструктуры, интерес со стороны бизнес-сообщества. По сути мы можем сказать, появится ли в определенном доме популярный гипермаркет и, следовательно, будет ли выгодно приобретать там недвижимость для сдачи в аренду. Также мы знаем, какие из предлагаемых в аренду помещений пользуются спросом, проводим экспертизу отношения спроса и предложения и можем подсказать клиенту, где лучше купить недвижимость, чтобы сдать её быстро и выгодно», — поясняет Токмаков.

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