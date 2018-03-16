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16 марта 2018
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Главные новости Курганской области
18:13  16 марта 2018 0

«Город умирает на глазах!». Курганцы показали, что случилось с их любимым местом отдыха. ВИДЕО

В Доме культуре на городской окраине царит разрухаФото: скриншот видео канала 45 RUS на YouTube

Жители Кургана пожаловались, что детям и пожилым людям из микрорайона Тополя больше негде проводить свое свободное время. По их словам, городские власти буквально «уничтожили» местный Дом культуры.

О проблеме «URA.RU» рассказал один из читателей. Он поделился, что ранее востребованный Дом культуры пришел в упадок за последние пять лет и теперь находится в разрушенном состоянии. Жители микрорайона, утверждает читатель, даже были готовы взять ситуацию в свои руки: восстановить и содержать учреждение на свои деньги. Однако сделать это им не разрешили. «Мы хотели, чтобы детям было где заниматься, а пенсионерам — проводить свой досуг. В таком же плачевном состоянии и общественная баня. Курган умирает на глазах!», — сетует собеседник агентства.

Запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию «URA.RU» направило в городскую администрацию. По словам вице-спикера Курганской областной думы Евгения Кафеева, Дом культуры можно было бы спасти, если бы микрорайон Тополя не входил в границы столицы региона. Фактически он ближе к Кетовскому району. В случае «отделения» микрорайона от города его обитатели могли бы получать льготы, как сельские жители, а здание Дома культуры отремонтировали бы по специальной федеральной программе.

Вера Чернышева
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