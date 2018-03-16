Жители Кургана пожаловались, что детям и пожилым людям из микрорайона Тополя больше негде проводить свое свободное время. По их словам, городские власти буквально «уничтожили» местный Дом культуры.
О проблеме «URA.RU» рассказал один из читателей. Он поделился, что ранее востребованный Дом культуры пришел в упадок за последние пять лет и теперь находится в разрушенном состоянии. Жители микрорайона, утверждает читатель, даже были готовы взять ситуацию в свои руки: восстановить и содержать учреждение на свои деньги. Однако сделать это им не разрешили. «Мы хотели, чтобы детям было где заниматься, а пенсионерам — проводить свой досуг. В таком же плачевном состоянии и общественная баня. Курган умирает на глазах!», — сетует собеседник агентства.
Запрос с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию «URA.RU» направило в городскую администрацию. По словам вице-спикера Курганской областной думы Евгения Кафеева, Дом культуры можно было бы спасти, если бы микрорайон Тополя не входил в границы столицы региона. Фактически он ближе к Кетовскому району. В случае «отделения» микрорайона от города его обитатели могли бы получать льготы, как сельские жители, а здание Дома культуры отремонтировали бы по специальной федеральной программе.